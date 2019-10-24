Forbes (США): у российской ударной атомной подлодки возникли проблемы

Речь идет о подводном ракетоносце К-44 "Рязань" и ракете Р29Р, запуск которой отменили в ходе учений. За любым неудачным пуском специалисты внимательно следят, пытаясь получить представление об уровне боеготовности и эксплуатационной годности, отмечает автор.

17 октября российская атомная подводная лодка запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Она пролетела сотни километров, а затем упала в море у российских арктических берегов. Это были широко разрекламированные испытания, часть проходивших в масштабах всей страны учений "Гром-2019" с участием носителей ядерного оружия, за которыми наблюдал президент Путин. А в чем же проблема? Предполагалось, что будут запущены две ракеты.

Проблемы с ракетами во время испытаний возникают, и они могут происходить в любой стране. Подводные лодки сконструированы таким образом, чтобы хотя бы некоторые ракеты были обязательно запущены. Современные российские подлодки имеют на борту 16 ракет, тогда как американские "бумеры", стратегические атомные субмарины класса "Огайо", оснащены 24 ракетами. Однако за любым неудачным пуском специалисты внимательно следят, пытаясь получить представление об уровне боеготовности и эксплуатационной годности.

Российские средства массовой информации, ссылаясь на источники в Министерстве обороны, сообщили, что решение о запуске только одной ракеты было принято прямо перед залпом. "После оценки информации о техническом состоянии одной из ракет на борту этой подводной лодки, которая поступила непосредственно перед запуском, было принято решение не использовать ее в ходе тренировочных пусков", - сообщили указанные источники.

Речь идет о ракете Р29Р (Stingray или "Скат" по кодификации НАТО). Радиус ее действия составляет 6500 километров (4 тысячи миль), она способна доставить до 7 разделяющихся головных частей индивидуального наведения (РГЧИН). Каждая боеголовка мощностью 0,2 мегатонны способна поражать различные цели. Это означает, что ракета Р29Р по своей общей мощности в 90 раз превосходит ту бомбу, которая была сброшена на Хиросиму.

Во время учений одна ракета была запущена с подводного ракетоносца К-44 "Рязань", единственного представителя АПЛ класса "Дельта III". Местом его базирования является Тихоокеанский регион, напротив западного побережья Соединенных Штатов. Она (в России на профессиональном жаргоне говорят "он") была заложена в 1980 году, однако пару лет назад была модернизирована и до сих пор остается в боевом строю. Однако "Рязань" является представителем старого поколения АПЛ.

Большинство ракет "Скат", входящих в состав сил ядерного сдерживания, а также подводная лодка класса "Дельта III" приближаются к окончанию срока своей службы. Однако флот более современных ударных подводных лодок уже готовится их заменить. Будут построены семь новых подводных кораблей проекта "Борей II", тогда как три подлодки проекта "Борей I" уже находятся в составе российского Военно-морского флота. Есть и еще более современный подводные лодки, чем подводные корабли класса "Дельта III", которые оснащены самыми современными ракетами "Булава". Однако у этой ракеты тоже было несколько неудачных пусков. Поэтому за будущими испытаниями и учениями специалисты будут внимательно следить.

Эйч Ай Саттон (H I Sutton)