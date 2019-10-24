Корветы проекта 22160 будут определять цели для комплексов "Бастион"

Подвижные береговые ракетные комплексы будут получать целеуказание от кораблей и судов Военно-морского флота, что позволит поражать корабли противника, не раскрывая своего местонахождения. Новая тактика уже опробована на Черноморском флоте. Об этом сообщают "Известия".

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Современные корветы проекта 22160 могут наводить на противника береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион", заявили в Минобороны. Корабли, созданные с применением технологии стелс, способны вести наблюдение за кораблями противника и передавать полученные координаты на ракетные комплексы, которые, не пользуясь собственными РЛС, остаются не обнаруженными противником. Быстрые, сравнительно компактные, длиной 94 м и водоизмещением 1800 т, корветы способны находиться вдали от берега до двух месяцев и выполнять роль разведчиков. По мнению военных, связка корвет - ракетный комплекс, может провести внезапные атаки, которые невозможно будет отразить.

Данная тактика уже была отработана в этом году на Черном море, где корвет проекта 22160 "Василий Быков", сопровождая американские корабли, вел наблюдение не только визуально, но и с помощью РЛС и средств разведки, передавая координаты на береговые ракетные комплексы, готовые к нанесению удара.

В настоящее время в составе ВМФ РФ только два корвета проекта 22160 - "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев". Оба корабля входят в состав Черноморского флота.

В Минобороны отметили, что опыт применения новой тактики будет внедрятся и на других российских флотах.