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24.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Намибия заинтересовалась военным сотрудничеством с Россией

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УАЗ-3151
Вручение первому президенту Намибии и бывшему главе движения СВАПО Сэму Нуйоме ключей от автомобиля УАЗ-3151, подаренного ОАО «Рособоронэкспорт».
Источник изображения: ОАО «Рособоронэкспорт»

Намибия заинтересована в том, чтобы российские советники обучали военных этой страны, заявил президент Хаге Готфрид Гейнгоб.

"Военные просили меня сказать вам, что они заинтересованы в том, чтобы российские военные советники помогли им", – передает РИА "Новости" слова президента Намибии на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Говоря о российско-намибийском сотрудничестве, Гейнгоб заметил, что "наши двусторонние отношения на достаточно хорошем уровне, но не таком высоком, как хотелось бы".

"Сфера энергетики является несколько проблемной, есть вопросы, которые мы должны обсудить, но мы как друзья всегда можем это сделать", – добавил президент Намибии.

Напомним, ранее в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Россия по итогам года планирует поставить в Африку вооружения на 4 млрд долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Намибия
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Путин Владимир
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