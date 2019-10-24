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24.10.2019
Военно-промышленный курьер

Судно Балтийского флота отправилось в "трудовой круиз" по Средиземноморью

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Источник изображения: vpk-news.ru

Плавучая мастерская "ПМ-82", покинув Балтийск, взяла курс на Средиземное море.

В течение полугода экипажу "ПМ-82" предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и подводных лодок соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе. На борту плавмастерской находится группа антитеррора морской пехоты, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Для "ПМ-82" это уже не первый дальний поход в Средиземноморье. В предыдущий раз вспомогательное судно БФ находилось там с июля 2018 года по февраль 2019 года.

"ПМ-82" – третье судно в серии из пяти плавмастерских проекта 304. Плавмастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Проекты
БФ
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