Со сборочной линии компании Oshkosh сошел 5000-й легкий тактический автомобиль JLTV

Американская легкая бронированная машина Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) с колесной формулой 4х4 в модификации M1278A1 Heavy Guns Carrier с оснащением дистанционно управляемым боевым модулем M153 CROWS II с 12,7-мм пулеметом М2.

ЦАМТО, 23 октября. Как сообщил 18 октября ресурс Armyrecognition.com со ссылкой на Oshkosh Defense, со сборочной линии компании сошел 5000-й легкий тактический автомобиль JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4х4.

Как ожидается, к 2040 году компания поставит заказчикам более 49 тыс. бронемашин JLTV.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2015 года Oshkosh Defense была выбрана СВ США победителем тендера на поставку машин JLTV с колесной формулой 4x4 по результатам оценки предложений трех претендентов. Новые ББМ предназначены для замены 55 тыс. состоящих на вооружении СВ и КМП США бронеавтомобилей HMMWV. В августе 2015 года с компанией было подписано начальное соглашение стоимостью 114,669 млн. долл.

Базовый контракт включал начальное мелкосерийное производство (LRIP) и полносерийное производство (FRP) машин. На начальном этапе к 2022 ф.г. Oshkosh Defense планирует поставить СВ и КМП США до 16900 бронемашин и оказать сопутствующие услуги общей стоимостью 6,7 млрд. долл. Первый опцион к базовому контракту на поставку 657 ед. JLTV стоимостью 243,77 млн. долл. СВ США реализовали в марте 2016 года. Первые 7 машин JLTV были переданы компанией Oshkosh Defense СВ и КМП США для проведения испытаний в конце сентября 2016 года.

На момент заключения контракта на мелкосерийное производство для СВ США планировалось закупить в общей сложности 49100 ед. JLTV. Кроме того, машины предполагалось поставить КМП, а также небольшое количество для ВВС и ВМС.

По состоянию на текущий момент СВ США сократили закупку JLTV в 2020 ф.г. Если в 2019 ф.г. для СВ было приобретено 3393 бронемашины, то на 2020 ф.г. запланирована закупка лишь 2530 ед. (первоначально планировалось закупить в 2020 ф.г. 3035 бронемашин).