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24.10.2019
Интерфакс-АВН

В МИД Ирана поддержали сочинские договоренности России и Турции по Сирии

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Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: Антон Быстров/ РИА Новости

Стамбул. 23 октября. ИНТЕРФАКС - В Тегеране считают положительным шагом к установлению стабильности в Сирии соглашение РФ и Турции, достигнутое накануне в Сочи на переговорах президентов этих стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил в среду представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Соглашение между Россией и Турцией - положительный шаг. Мы надеемся, это соглашение устранит обеспокоенность Турции и принесет мир и безопасность в Сирию", - цитирует его слова турецкое издание "Сабах".

"Иран всегда поддерживал политические средства для решения споров... и Тегеран будет рад помочь переговорам Сирии и Турции с целью добиться взаимопонимания", - добавил Мусави.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Сочи 22 октября подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции, высказались в поддержку Аданского соглашения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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