Американскую кухню на МКС пообещали починить 23 октября

NASA постарается устранить проблему с кухней на американском сегменте Международной космической станции (МКС) в среду, 23 октября. Об этом сообщил Хьюстонский центр управления полетами.

В качестве временной меры командиру станции Луке Пармитано предложили попробовать подключить нагреватель воды к другому источнику питания, передает "РИА Новости".

22 октября стало известно, что из-за короткого замыкания в американском модуле Unity перестал работать нагреватель воды. Астронавтам пришлось пользоваться кухней российского модуля "Звезда", так как кипяток используется для приготовления сублимированной пищи и разогрева консервированной.