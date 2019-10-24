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24.10.2019
Известия.ru

Американскую кухню на МКС пообещали починить 23 октября

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

NASA постарается устранить проблему с кухней на американском сегменте Международной космической станции (МКС) в среду, 23 октября. Об этом сообщил Хьюстонский центр управления полетами.

В качестве временной меры командиру станции Луке Пармитано предложили попробовать подключить нагреватель воды к другому источнику питания, передает "РИА Новости".

22 октября стало известно, что из-за короткого замыкания в американском модуле Unity перестал работать нагреватель воды. Астронавтам пришлось пользоваться кухней российского модуля "Звезда", так как кипяток используется для приготовления сублимированной пищи и разогрева консервированной.

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