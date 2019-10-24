Индия нашла причину для сокращения военного экспорта в Турцию

Нью-Дели приостанавливает экспорт военной техники и предметов двойного назначения в Турцию.

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Фактически речь может идти о давлении на Индию со стороны США. Но Индии нужно сохранить лицо и попытаться оправдать сокращение экспорта в Турцию.

Индия заявила, что выражает обеспокоенность по поводу "одностороннего военного наступления" на северо-востоке Сирии, добавив, что эти действия могут подорвать стабильность в регионе, а также борьбу с терроризмом. Далее в СМИ Индии говорится о том, что Индия снижает уровень военно-технического партнёрства с Турцией якобы из-за её обширных связей с Пакистаном.

В СМИ Индии заявлено, что необходимые разрешения на экспорт чувствительного оборудования в Турцию вряд ли будут получены в ближайшее время из-за неоднократных заявлений президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана о Кашмире и растущем экспорте оружия Анкарой в Исламабад.

Исследование элементов оружия и СВУ от ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в России), проведённое компанией Conflict Armament Research (CAR) в 2017 году, показало, что часть их была экспортирована из Индии в Турцию и другие страны, откуда груз нашел свой путь в зону конфликта.

В Нью-Дели начали взаимодействовать с Турцией с 2016 года, значительно укрепив торговое и контртеррористическое взаимодействие. Однако в Индии были недовольны, когда Анкара начала громко выступать за Исламабад после того, как был отменен особый статус Джамму и Кашмира.