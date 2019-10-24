Гуркхи победили украинских военных разведчиков на соревнованиях в Британии

Командование вооружёнными силами Украины сообщает об итогах выступления отдельного разведывательного батальона десантно-штурмовых войск (переименованные ВДВ) ВСУ в международных соревнованиях в Британии.

Источник изображения: Facebook/ВСУ, https://www.facebook.com/-lahure-758891040934670

Речь идёт о соревнованиях "Cambrian Patrol-2019", в которых предполагается конкурсная программа по различным направлениям деятельности разведподразделений. Это своеобразный британский вариант российских армейских игр. При этом западные "игры" пока имеют гораздо более скромные масштабы и по охвату, и по числу участников.

В сообщении говорится о том, что украинские разведчики завоевали серебряные награды на турнире разведывательных подразделений, проиграв в финале подразделению гуркхов британской королевской армии.

Изначально гуркхами называли непальских добровольцев, которых колониальные индийские войска набирали для участия в войне на территории Индии (XIX век). Сегодня в составе британской армии имеется полк гуркхов, которых продолжают набирать из числа непальцев, проживающих в условиях высокогорья. Через 5 лет службы гуркхи получают право на упрощённое получение британского подданства, через 15 – право на военную пенсию.

Примечательно, что во время соревнований "Cambrian Patrol-2019" украинские военнослужащие кричали "Слава Украине", а британские гуркхи "Джай Махакали" - "Слава Махакале" (в буддизме Махакала (Махакали) считается защитником учения Будды).

В учениях (соревнованиях) разведчиков помимо британских и украинских военных участие принимали военнослужащих с Филиппин, Боснии и Герцеговины, Шри-Ланки.

Источник изображения: Facebook/ВСУ, https://www.facebook.com/-lahure-758891040934670

Видео с соревнований в Британии, где на финальном этапе гуркхи победили представителей украинской военной разведки: