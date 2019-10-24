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24.10.2019
Военное обозрение

На Украине показали новую снайперскую винтовку собственной разработки UAR-10

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На Украине презентовали новую снайперскую винтовку UAR-10, принятую на вооружение украинской армии в конце 2017 года. Видео с презентации разместил на своем канале в Youtube украинский журнал Defense Express.

Источник изображения: topwar.ru

Как заявили разработчики винтовки из компании "Укроп", полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10 разработана на основе американской винтовки AR-10. Оружие разработано под патрон НАТО 7,62х51 мм (.308 Winchester).

UR-10 оснащается хромированным стволом с ресурсом до 7000 выстрелов. Заявленная дальность прицельной стрельбы составляет 1200 м, скорострельность — 21 выстрел в минуту. Длина винтовки составляет от 103 до 124 см (в зависимости от положения телескопического приклада), масса — порядка 5 кг. Винтовка поставляется в вооруженные силы Украины с прицелом, глушителем и сошками.

Данная снайперская винтовка призвана заменить в ВСУ стоящие на вооружение СВД советского производства. В настоящее время на винтовки UAR-10, а также американские SAVAGE и BARRETT в больших калибрах (.338 LM и .50 BMG), полностью перевооружены силы специальных операций и десантно-штурмовые войска ВСУ.

Сообщается о начале производства отечественных патронов 7,62х51 мм.

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Страны
США
Украина
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Barrett
Проекты
NATO
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