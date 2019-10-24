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24.10.2019
ТАСС

Совфед ратифицировал соглашение СНГ об исследовании космоса в мирных целях

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Совет Федерации РФ
На заседании Совета Федерации РФ.
Источник изображения: Владимир Федоренко / РИА Новости

Речь, в частности, идет о совместном изучении планет, разработке космических аппаратов, защите космической среды, а также подготовке кадров для отрасли

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о ратификации соглашения об осуществлении совместной деятельности государств - участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Документ был подписан главами правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана 2 ноября 2018 года в Астане на заседании Совета глав правительств государств Содружества. Соглашение призвано объединить "интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных государств - участников СНГ" в космических исследованиях, создании и совместном использовании национальных систем дистанционного зондирования Земли, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС. В частности, речь идет о совместном изучении планет, разработке космических аппаратов и их элементов, создании и развитии наземной инфраструктуры, защите космической среды, а также пилотируемых космических полетах и подготовке кадров для отрасли.

В соглашении закрепляются различные формы сотрудничества между договаривающимся странами, в том числе по обмену научной и технической информацией, по содействию доступа к госпрограммам исследования и использования космического пространства в мирных целях, по использованию наземных объектов и систем для запусков и управления космическими аппаратами, а также организации программ подготовки кадров и обмену специалистами.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, координация совместной деятельности в рамках соглашения будет осуществляться межгосударственным советом по космосу. Предусмотрено, что финансирование совместной деятельности будет осуществляться сторонами в пределах средств национальных бюджетов, а также из внебюджетных источников. При этом договаривающиеся стороны не несут ответственность по финансовым обязательствам, содержащимся в соглашениях участников совместной деятельности.

Также соглашение регулирует вопросы, касающиеся защиты имущества. В частности, стороны будут обеспечивать иммунитет в отношении оговоренных ими категорий товаров, используемых в совместной деятельности, от изъятия или исполнительного производства. Стороны также обеспечат освобождение от таможенных пошлин и налогов товаров, ввозимых и вывозимых в рамках соглашения. Соглашение заключается на неопределенный срок.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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