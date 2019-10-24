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24.10.2019
Военно-промышленный курьер

В новом году в США пройдут соревнования среди грузовых военных беспилотников

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Источник изображения: vpk-news.ru

Как сообщает интернет-ресурс Flightglobal, в январе будущего года на полигоне в Юме, штат Аризона, пройдут комплексные соревнования беспилотных летательных аппаратов для тактической доставки грузов.

Соревнования ULS-A (Unmanned Logistics Support – Air) или беспилотная логистическая поддержка по воздуху нацелены на поиск приемлемого средства оперативной переброски по воздуху небольших грузов для подразделений Корпуса морской пехоты США.

Беспилотные аппараты должны автоматически прибывать в заданную точку, оставлять груз и возвращаться на базу. Перемещаемый вес не будет превышать 27,2 кг (60 фунтов), а дальность перелёта ограничена 10 км (5,4 мили). Типичным грузом для тактической доставки считается 5-галонная канистра с водой или топливом (около 19 литров), боеприпасы и сухпайки. Победители соревнований получат денежное вознаграждение в размере $100 тыс. за первое место, $75 тыс за второе и $50 тыс за третье, но это не будет гарантировать немедленное заключение контракта на поставку грузовых беспилотников в войска.

Военные США сами работают над созданием беспилотных грузовых транспортов разной грузоподъёмности: лёгкой, средней и тяжёлой. Например, предложен прототип грузового беспилотника весом менее 599 кг для перемещения к точке взлёта небольшими транспортными средствами (JTAARS, Joint Tactical Autonomous Aerial Resupply System). Предельно простой в обслуживании и снаряжении беспилотник JTAARS с вертикальным взлётом и посадкой должен будет доставлять по воздуху груз от 136 кг до 636 кг на минимальную дальность 80 км. 

СМИ отмечают, что такой "подарок" может попасть и в руки врага.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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