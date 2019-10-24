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24.10.2019
Военно-промышленный курьер

Во Франции построят фрегат нового поколения

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Источник изображения: vpk-news.ru

В четверг, 24 октября, на верфи компании Naval Group в Лорьяне начнется строительство первого многоцелевого фрегата класса "Бельхарра" (Fregate de Defense et Intervention, FDI) – на этот день запланирована официальная церемония резки стали для корпуса корабля, предназначенного для французского флота.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на Navy Recognition, в рамках проекта FDI перед Naval Group поставлена задача создать для французских ВМС фрегат нового поколения, оснащенный последними технологическими решениями, включая полностью цифровую платформу управления корабельными и боевыми системами, а также средства противодействия киберугрозам.

В то же время представители Naval Group не скрывают своего желанию продвинуть новую модель на экспортном рынке. В линейке компании корабли класса "Бельхарра" с водоизмещением 4460 тонн займут промежуточное положение между тяжелыми фрегатами типа FREMM (6000 тонн) и корветами "Говинд" (2500 тонн). В частности, уже сейчас ведутся переговоры с Афинами о возможном участии Греции в программе производства фрегатов типа FDI.

Французский флот намеревается принять на вооружение пять фрегатов класса "Бельхарра". Наименование первого корабля, вероятно, станет известно 24 октября, в ходе церемонии резки первой стали. Его планируют передать заказчику в конце 2023 года. Последующие фрегаты должны вводить в строй с интервалом в 18 месяцев.

В составе ВМС Франции корабли типа "Бельхарра" заменят пять фрегатов класса "Лафайет" с водоизмещением 3600 тонн, поступившие на службу в период с 1996 по 2001 годы.

Длина фрегатов класса "Бельхарра" составит 121,6 метра, ширина – 17,7 метра. Они смогут развивать скорость до 27 узлов, дальность плавания – 5000 миль. Экипаж – 110 человек.

В арсенал кораблей включат противокорабельные ракеты MM40 "Экзосет", зенитные ракеты "Астер 15/30", 76-мм артустановки, дистанционно управляемые 20-мм арткомплексы и 324-мм торпедные аппараты. Также предусмотрено базирование на борту беспилотного летательного аппарата и многоцелевого вертолета типа NH90.

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Греция
Франция
Продукция
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Проекты
DCNS FREMM
La Fayette
БПЛА
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