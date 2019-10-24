Африка отдает предпочтение российскому оружию

Россия в этом году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов.

Как сообщает РИА Новости, об этом в ходе форума "Россия-Африка" сказал гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Речь идет о технике ВВС и ПВО, бронетанковой технике, стрелковом оружии, противотанковых ракетных комплексах", - уточнил он.

Сейчас Москва выполняет контракты на поставку вооружений в 20 африканских государств, среди них Уганда, Руанда, Мозамбик и Ангола.

При этом общий портфель заказов на этот и последующие годы насчитывает 14 миллиардов долларов, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

На форуме стало известно, что Россия и Нигер подписали контракт на поставку 12 ударных вертолётов Ми-35. Кроме того, Эритрея проявила интерес к российским ракетным катерам и вертолетам.

Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являются Россия и Египет.