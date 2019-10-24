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24.10.2019
ЦАМТО

Россия в этом году планирует поставить в Африку ВиВТ на сумму 4 млрд. долларов

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ЦАМТО, 23 октября. Россия в этом году планирует поставить в Африку вооружение на сумму 4 млрд. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в рамках форума "Россия-Африка" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Речь идет о технике ВВС и ПВО, бронетанковой технике, стрелковом оружии, противотанковых ракетных комплексах", – уточнил он.

Сейчас Россия выполняет контракты на поставку вооружений в 20 африканских государств, среди них Уганда, Руанда, Мозамбик и Ангола, добавил собеседник агентства.

На форуме стало известно, что Россия и Нигер подписали контракт на поставку 12 ударных вертолетов Ми-35. Кроме того, Эритрея проявила интерес к российским ракетным катерам и вертолетам.

Как сообщил в рамках форума директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, общий портфель заказов на поставку ВиВТ в страны Африки на текущий момент составляет 14 млрд. долл.

"Портфель заказов в этом регионе у нас составляет 14 млрд. долл. При этом объем поставок вооружений в страны Африки южнее Сахары насчитывает около 2 млрд. долл.", – цитирует "РИА Новости" Д.Шугаева.

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Страны
Ангола
Мозамбик
Нигер
Россия
Руанда
Уганда
Эритрея
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Ми-35
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