Испытания экзоскелета в США показали на видео

Корпорация Lockheed Martin опубликовала видео с испытаний экзоскелета ONYX. Снаряжение призвано помочь военным при выполнении задач, связанных с большими физическими нагрузками.

Экзоскелет состоит из подвижного каркаса, охватывающего ноги, пояс и приводимого в движение сервоприводами. Датчики считывают движения человека и подают команду электромоторам, увеличивающим их силу. Так на испытаниях облаченный в ONYX мужчина без особых усилий доставил 50-килограммовый гаубичный снаряд вверх по крутому склону, а женщина поднялась по лестнице на высокую башню.

Вес снаряжения 6,4 килограмма, с аккумулятором массой 2,7 кг ONYX может работать восемь часов, пишет Warspot. В Lockheed Martin утверждают, что их разработка лишена главного недостатка экзоскелетов - большинство из них предназначено для работы в "тепличных" условиях, а в поле становится обузой. ONYX создан именно для пересеченной местности и значительно повысит выносливость солдат, заверили в корпорации. Первый серийный образец экзоскелета планируется отправить на тестирование в войска в 2020 году.

Антон Валагин