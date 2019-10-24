Видео: упавшая реактивная граната вызвала панику среди солдат

На одном из военных полигонов в Бенине произошел инцидент во время учебных стрельб. Судя по размещенному в Сети видео, военнослужащие практиковались в применении РПГ.

Такое оружие должны были задействовать трое бойцов. У одного из них все пошло не по плану: ручной противотанковый гранатомет "выплюнул" выстрел, и он упал в паре метров. Практически сразу же загорелся стартовый заряд, что вызвало панику среди присутствующих, и они поспешили ретироваться с места происшествия.

По мнению военных экспертов, возможной причиной случившегося могло стать нарушение технологий при изготовлении боеприпаса, либо использование его после того как истекли сроки хранения.

Дело в том, что РПГ-7 и реактивные гранаты к ним производят во множестве стран, и в некоторых из них военные промышленники не уделяют должного внимания качеству продукции.

Бойцам повезло, что такое произошло на полигоне, а не в ходе реальных боевых действий.

РПГ-7 хорошо зарекомендовали себя многолетней эксплуатаций. Их начали применять еще во время вьетнамской войны, когда они жгли американские танки и бронетранспортеры. После этого в мире практически ни один конфликт не обошелся без применения этого простого, надежного и высокоэффективного оружия.

В России для РПГ-7 созданы различные боеприпасы, позволяющие эффективно бороться с современной бронетехникой и живой силой противника.

Алексей Моисеев