Гиперзвуковой двигатель HTX испытали в США

В американском штате Колорадо прошли испытания двигателя проекта HTX для гиперзвуковых летательных аппаратов. Британский двигатель тестировали на специальной исследовательской площадке.

Этот двигатель может развивать скорость до 5 Махов - пяти скоростей звука, пишет Военное обозрение. Проектом занимается компания Reaction Engines Ltd. Разработчики заявляют, что важнейшая часть гиперзвукового двигателя - сверхлегкий теплообменник с предварительным охлаждением. Благодаря ему удается не допускать перегрева двигателя на гиперзвуковых скоростях.

Двигатели проекта HTX можно будет устанавливать на ракеты, а также на самолеты. Финансирует проект в том числе и британское правительство. В разработке участвуют американское агентство оборонных исследований DARPA, а также Европейское космическое агентство.

Как отмечают разработчики, их двигатель позволяет развивать скорость на 50 процентов больше, чем у стратегического бомбардировщика США SR-71 Blackbird, а также британо-французского сверхвукового пассажирского самолета Concorde.

Светлана Цыганкова