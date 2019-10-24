Набсовет Роскосмоса утвердил Юрия Росляка членом правления госкорпорации

Набсовет также рассмотрел программу финансового оздоровления РКК "Энергия" на 2019-2025 годы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Роскосмоса утвердил бывшего первого заместителя мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшего аудитора счетной палаты Юрия Росляка членом правления госкорпорации. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"Кроме того, Наблюдательный совет согласовал ряд кадровых назначений - назначение на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству госкорпорации "Роскосмос" Юрия Росляка и утвердил его членом правления", - говорится в сообщении.

Также набсовет рассмотрел программу финансового оздоровления РКК "Энергия" на 2019-2025 годы, бизнес-план и план-график реализации проекта по созданию Национального космического центра. Набсовет назначил генерального директора корпорации СПУ-ЦКБ ТМ Станислава Суворова.

О назначении Росляка заместителем генерального директора - главным финансовым директором Роскосмоса в госкорпорации сообщили в конце сентября.

Росляк работал первым заместителем мэра Москвы с 2003-го по 2010 год, когда во главе города был Юрий Лужков. На этом посту он руководил комплексом экономической политики и развития столицы. Параллельно стоял во главе региональной энергетической комиссии города. С 22 декабря по 13 сентября 2013 года Росляк представлял Москву в Совете Федерации. С 25 сентября 2013 года занимал должность аудитора Счетной палаты.