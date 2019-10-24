Россия вводит односторонний мораторий на размещение запрещённых ДРСМД ракет

Россия в одностороннем порядке вводит и намерена в дальнейшем придерживаться моратория на развертывание наземных установок ракет средней и меньшей дальности. Действие одностороннего моратория будет длиться до момента развертывания данных ракет США. Об этом сообщил заместитель постпреда при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

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По словам Белоусова, Россия вводит и готова придерживаться моратория на развертывание ракет, пока в Европе и других регионах "не начнут появляться указанные ракетные вооружения" США. Он призвал Соединенные Штаты и другие страны последовать России и предпринять аналогичные шаги.

На заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Белоусов обвинил США в развале договора ДРСМД, который дал Вашингтону "зеленый свет по бесконтрольному наращиванию ядерного потенциала". Кроме этого, он отметил, что США не торопятся подписывать новый договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ), действовать которому осталось менее полутора лет.

В свою очередь, постпред США на конференции по разоружению Роберт Вуд посчитал российское предложение по мораторию на развертывание наземных установок ракет средней и меньшей дальности не заслуживающим внимания.

Напомним, что ранее российский президент Владимир Путин призвал США и страны НАТО ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности на наземных установках, но получил отказ, так как на Западе считают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.