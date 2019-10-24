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24.10.2019
ТАСС

Роскосмос сообщил о выполнении обязательств по эвакуации фрагментов ракет

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Запуск ракеты "Союз" с шестью спутниками OneWeb с космодрома Куру. 28 февраля 2019 года
Запуск ракеты "Союз" с шестью спутниками OneWeb с космодрома Куру. 28 февраля 2019 года.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

В госкорпорации отметили, что в 2002 года из районов падения на территории Алтае-Саянского региона вывезено более 150 тонн фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Роскосмос полностью выполняет обязательства по эвакуации частей ракет из районов падения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой госкорпорации в среду.

Ранее замминистра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Евгений Мунатов сообщил, что на территории полей падения остаются не вывезенные специалистами Роскосмоса фрагменты ракет.

"Государственная корпорация "Роскосмос" полностью выполняет свои обязательства по эвакуации отделяющихся частей ракет-носителей с полей падения и продолжает работу по снижению антропогенной нагрузки от космической деятельности", - говорится в сообщении.

С 2002 года, подчеркнули в госкорпорации, из районов падения на территории Алтае-Саянского региона вывезено более 150 тонн фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей.

Как уточнили в госкорпорации, Роскосмос, предприятия отрасли и природоохранные организации "будут работать над снижением воздействия антропогенной нагрузки на Алтае-Саянский регион во время реализации космической деятельности". Сейчас проводится "оптимизация мест запусков космических аппаратов с перераспределением пусков между космодромами с передачей части пусков на Дальний Восток", добавили в госкорпорации.

Ранее на территории субъектов РФ и Казахстана было открыто около 150 районов падения, при этом число активно используемых удалось сократить до 20. В 2019 году специалисты взяли более 260 проб почвы, воды, овощей, дикорастущих ягод, орехов и грибов. Они были исследованы "на предмет наличия солей тяжелых металлов и нитратов, а также 80 проб дикоросов и овощей на радиологическое исследование", в результате отклонений от норм не выявлено. Также медицинское обследование не выявило явного влияния ракетно-космической деятельности на здоровье населения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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