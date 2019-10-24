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24.10.2019
Lenta.ru

Решена загадка странной субстанции на Луне

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Источник изображения: Фото: CNSA / CLEP

Специалисты Лунной программы Китая опубликовали детальный снимок странного вещества, обнаруженного на обратной стороне Луны. По мнению экспертов, субстанция является темным стеклом, которое образовалось при падении метеорита. Об этом сообщает издание Futurism.

На фотографии видно углубление, в котором находится темное вещество со светлыми вкраплениями. Материал похож на ударное стекло, найденное в ходе миссии "Аполлон-17" в 1972 году. Образец 70019, полученный астронавтом Харрисоном Шмиттом, представлял собой темные минералы и черное блестящее стекло. Оно возникло в результате метеорного воздействия на поверхность естественного спутника Земли.

Субстанцию обнаружил китайский ровер "Юйту-2" 28 июля 2019 года на восьмые лунные сутки после посадки китайского аппарата "Чанъэ-4". Вещество находится внутри двухметрового кратера, который, в свою очередь, расположен в пределах гигантского кратера Фон Карман диаметром 180 километров. Специалисты отметили "необычный цвет" и "гелеобразную структуру" находки.

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