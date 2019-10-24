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24.10.2019
ЦАМТО

Командующий Северным флотом высоко оценил итоги комплексной экспедиции на Землю Франца-Иосифа

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Вице-адмирал Александр Моисеев
Вице-адмирал Александр Моисеев.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

ЦАМТО, 23 октября. В рамках пресс-конференции, посвященной результатам комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) на архипелаг Земля Франца-Иосифа, командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев, под общим руководством которого состоялась экспедиция, рассказал о ее итогах.

В частности, командующий СФ отметил, что комплексной экспедицией выполнены уникальные океанологические и гидрографические исследования:

- уточнена максимальная глубина Баренцева моря, составившая 632 м;

- впервые в истории выполнены маршрутные промеры по всей протяженности проливов Северо-Восточный, Неймаера, а также в северной части пролива Бута между островом Грили и островом Угольные Копи, что дало представление о распределении глубин и возможностях здесь судоходства;

- уточнены координаты критических точек для определения границ территориальных вод Российской Федерации и ее экономической зоны.

По итогам работы комплексной экспедиции Северного флота и РГО зафиксировано образование новых географических объектов на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа:

- пяти островов в бухте Визе на Северном острове Новой Земли;

- острова Литтрова и пролива между ним и островом Галля;

- визуально подтвержден факт разрушения полуострова Месяцева острова Ева-Лив. Образовавшийся остров имеет дальнейшую тенденцию к разрушению;

- отмечена устойчивость существования нового острова в заливе Гунтера архипелага Земля Франца-Иосифа.

Командующий СФ отметил, что совместная работа североморцев с представителями научной группы Русского географического общества и национального парка "Русская Арктика" позволила приобрести богатый опыт проведения системных исследований и получить качественно новые знания о самом северном архипелаге России – Земля Франца-Иосифа, а также об определенных районах архипелага Новая Земля, сообщает пресс-служба Северного флота.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
СФ
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