МНО Литвы намерено закупить вертолеты UH-60M "Блэк Хок"

ЦАМТО, 23 октября. По информации МНО Литвы, руководство военного ведомства приняло решение снять с вооружения вертолеты Ми-8 советского производства и приступить к переговорам о закупке новых вертолетов для их замены.

Новые многоцелевые вертолеты планируется использовать для поисково-спасательных операций, а также выполнения задач в интересах Вооруженных сил Литвы и усиления батальонной боевой группы передового присутствия НАТО в Литве.

Как заявил министр национальной обороны Раймундас Кароблис, в настоящее время Вооруженные силы Литвы продолжают эксплуатацию трех вертолетов Ми-8 советского производства, срок службы которых истекает, и трех вертолетов AS365N3+ "Дофин", которые в основном используются для поисково-спасательных операций и охраны окружающей среды на территории Литвы. Министерство намерено заменить оставшиеся Ми-8 машинами западного производства.

Анализ рынка, который был проведен в соответствии с критериями, сформулированными Вооруженными силами Литвы, показал, что предлагаемый США многоцелевой вертолет UH-60M "Блэк Хок" в наибольшей степени соответствует требованиям. Поэтому решено, что в ближайшее время начнутся переговоры с правительством США о закупке шести UH-60 "Блэк Хок", а письмо с предложением и принятием предложения планируется подписать к концу 2020 года. Предполагается, что первый новый вертолет UH-60M будет поставлен Вооруженным силам Литвы к концу 2024 года.

Стоимость закупки вертолетов UH-60M "Блэк Хок" составляет около 300 млн. евро. Правительство США в настоящее время изучает варианты предоставления средств из фондов обеспечения безопасности США для этой закупки.

Закупка в США также будет предусматривать пакет учебных материалов, запасных частей и необходимого оборудования. Высока вероятность того, что США окажут Литве дополнительную финансовую поддержку через различные фонды помощи.

Еще одним реализуемым и согласованным странами проектом является закупка для Вооруженных сил Литвы 200 бронированных машин JLTV.

США также вложили значительные средства в учебные центры Литвы и другую инфраструктуру, подготовку личного состава в рамках программ оказания помощи в области безопасности.