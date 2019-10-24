Дмитрий Булгаков проверил ход восстановления уникального подземного хранилища ГСМ в Крыму

ЦАМТО, 23 октября. Замминистра обороны Дмитрий Булгаков 22 октября проверил ход восстановления уникального подземного хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Крыму.

В Крыму для обеспечения хранения ГСМ для соединений и частей Черноморского флота, повышения их защищенности и живучести проводится восстановление уникального сооружения – подземного хранилища ГСМ штольни номер один.

Подземное сооружение было построено в 70-х годах прошлого столетия. За прошедшее время оно пришло в негодность и не отвечало современным требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности.

"Произведен ремонт входной группы, обустроена технологическая площадка, въездные ворота оборудованы системой контроля управлением доступом. В процессе проведения ремонта технологических помещений штольни номер 1 проводились гидроизоляционные работы, укрепление разрушающихся горных пород и бетонных конструкций", – сказал Д.Булгаков.

Как подчеркнул замминистра обороны, в ходе работ применялись современные оборудование и материалы, изготовленные в России по программе импортозамещения.

"В составе комплекса работ на объекте выполнены ремонт железобетонных оснований, устройство систем антикоррозийной защиты, обшивка стенок резервуара новым листовым металлом, а также установлены новые системы пожаротушения, насосно-фильтрационное оборудование, заменен технологический трубопровод, оборудована система современной комплексной безопасности", – добавил Д.Булгаков.

Общий объем хранилища – более семи железнодорожных эшелонов. Объект будет введен в эксплуатацию с 1 декабря 2019 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.