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24.10.2019
Российская газета

Вражеский кирпич: солдат США защитят от побивания камнями

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Источник изображения: rg.ru

Американских солдат скоро оснастят шлемами, в которых можно будет не бояться града неприятельских камней.

В комплект усовершенствованной экипировки военнослужащих армии США войдет новый шлем.

Об этом сообщает журнал "Популярная механика".

Полное название разработки - система IHPS (Integrated Head Protective System). Она напоминает шлем мотоциклиста и закрывает большую поверхность головы, чем нынешний шлем. При этом вес ее меньше.

Как рассказал подполковник Джинджер Уайтхед, курирующий проект IHPS, шлем в настоящее время испытывают в Афганистане. И уже есть положительный опыт.

Элемент, прикрывающий нижнюю челюсть, защитил солдата на бронемашине от брошенного в него кирпича.

К слову, шлем такой конфигурации предназначен именно для экипажей бронетехники, поскольку в них чаще всего бросают различные предметы снизу.

А пехотинцам будут выдавать шлемы без защиты нижней челюсти.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
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