Поможет ли теплая форма закрепиться НАТО в Заполярье
НАТО любыми способами пытается закрепиться в Арктике. Для чего руководство блока решило массово снабдить своих военных особо утепленной формой.
На это решение в постпредстве РФ при штаб-квартире альянса отреагировали с известной долей иронии. "Агентство НАТО по закупкам заказало зимние камуфляжи (78 тыс. комплектов) и обмундирование для холодной погоды (на Ъ70 млн) для зимних операций при -40 C. Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну, например, про Сталинград?" - такое сообщение появилось на страничке постпредства в Twitter.
Юмор, конечно, дело хорошее. Но "ползучее" движение натовцев к северным морям, понятное дело, не может не беспокоить Москву. Тем более что после открытия в Арктике огромных запасов углеводородов и других полезных ископаемых на свою долю богатства стали претендовать даже страны, не имеющие выхода к этим самым морям. Среди них есть и члены НАТО. В конце сентября генсек организации открыто признал: альянс будет наращивать присутствие в Арктике. И лукаво добавил: мол, мы все же учитываем позицию РФ , чтобы избежать напряженности в регионе.
Цену подобному словословию в Москве хорошо знают еще со времен вывода войск из Германии и обещаний Запада не продвигать натовскую инфраструктуру к нашим границам. ФРГ давно единое государство, а части НАТО - вот они, у самых рубежей России. Теперь еще хотят потеснить Россию в Арктике.
Впрочем, обеспечить там постоянное присутствие военных генералам альянса будет непросто. Ведь даже на территории Норвегии те же американцы чувствуют себя не своей тарелке. Вроде бы одевают их по последним технологиям, обогревают, а толку мало - воевать в 40-градусный мороз янки категорически не хотят. Так, к примеру, произошло пару лет назад на учениях Joint Viking 2017 неподалеку от российско-норвежской границы. Хотя на дворе стоял март, две сотни американских морпехов оказались совсем не готовы к сюрпризам местной холодной весны. По свидетельству очевидцев, на морозе их верхняя одежда рвалась по швам, молнии не расстегивались, пластиковые рюкзаки трескались, а ботинки вываливались из лыжных креплений.
#NATO Procurement AgencyвЂ™s bid for snow camouflages (78.000 sets) & cold weather clothing (в‚¬70 mln) - for winter operations -40В°C.вќ—пёЏTo prove @NATOвЂ™s purely defensive military planning? Maybe worth procuring history рџ“љ on #WW2 (#Stalingrad) https://t.co/aOUy4K005d pic.twitter.com/8PJCqFMF6f— Russians at NATO (@natomission_ru) 21 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2019 Рі.
Юрий Гаврилов
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