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24.10.2019
Интерфакс-АВН

Азербайджан не вступает в военные блоки - глава МИД

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Военнослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Баку. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Азербайджан активно участвует в региональных проектах, проводит независимую политику и не входит в военные блоки, заявил в среду глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.

"Движение неприсоединения - вторая в мире большая политическая платформа для практического сотрудничества. Азербайджан - последняя страна на данный момент, которая вступила в организацию. За восемь лет Азербайджан заработал доверие, и теперь будет председательствовать в ней. Азербайджан ведет независимую политику и не входит в военные блоки. Выступает за демократизацию и права человека", - сказал Мамедъяров в среду в Баку на министерской встрече в рамках саммита Движения неприсоединения.

"Азербайджан активно участвует в региональных проектах, в частности создает транспортные коридоры. Географическое расположение страны позволяет активно воспользоваться этой возможностью", - сказал министр, добавив, что нерешенный карабахский конфликт остается угрозой безопасности в регионе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Азербайджан
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