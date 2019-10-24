Азербайджан не вступает в военные блоки - глава МИД

Баку. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Азербайджан активно участвует в региональных проектах, проводит независимую политику и не входит в военные блоки, заявил в среду глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.

"Движение неприсоединения - вторая в мире большая политическая платформа для практического сотрудничества. Азербайджан - последняя страна на данный момент, которая вступила в организацию. За восемь лет Азербайджан заработал доверие, и теперь будет председательствовать в ней. Азербайджан ведет независимую политику и не входит в военные блоки. Выступает за демократизацию и права человека", - сказал Мамедъяров в среду в Баку на министерской встрече в рамках саммита Движения неприсоединения.

"Азербайджан активно участвует в региональных проектах, в частности создает транспортные коридоры. Географическое расположение страны позволяет активно воспользоваться этой возможностью", - сказал министр, добавив, что нерешенный карабахский конфликт остается угрозой безопасности в регионе.