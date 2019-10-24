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24.10.2019
Военно-промышленный курьер

Россия поддержала турецкий "Источник мира"

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Источник изображения: vpk-news.ru

По итогам переговоров по Сирии президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - приняли Меморандум о взаимопонимании. Документ включает десять пунктов.

Обе стороны подтвердили свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции.

Россия и Турция подчеркнули свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории.

В этом контексте они договорились о том, что существующий статус-кво в нынешнем районе турецкой операции "Источник мира" между сирийскими городами Тель-Абьяд (провинция Ракка) и Рас-эль-Айн (провинция Хасаке) глубиной до 32 км будет сохранен.

На сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) и их тяжёлого вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Стороны договорились приступить к совместному российско-турецкому патрулированию на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы (провинция Хасаке).

Все подразделения YPG и их вооружения будут выведены из районов Манбиджа и Тель-Рифаата (провинция Алеппо).

Обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов, также будут предприняты совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев.

Будет создан совместный механизм мониторинга и верификации для обзора и координации осуществления данного меморандума.

Обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках "механизма Астаны" и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета Сирийской Арабской Республики.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
ВПВС РФ
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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