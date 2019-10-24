"Рособоронэкспорт" назвал предполагаемый объем поставок оружия в Африку

Россия по итогам года планирует поставить в Африку вооружения на 4 млрд долларов, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В этом году у нас запланирована отгрузка в африканские страны где-то на 4 млрд долларов. Речь идет о технике ВВС и ПВО, бронетанковой технике, стрелковом оружии, противотанковых ракетных комплексах", – передает РИА "Новости" слова Михеева.

Он добавил, что Россия выполняет контракты на поставку вооружений в 20 африканских государств, среди них Уганда, Руанда, Мозамбик и Ангола.

Михеев в ходе форума "Россия-Африка" рассказал также о завершении сделки с Эфиопией по ЗРПК "Панцирь-С1"

"Да, контракт завершён. Эфиопская сторона думает о дельнейшем развитии ВТС с нами, конкретных новых заявок от эфиопской стороны пока не поступало", – сказал он.

Напомним, во вторник посол Камеруна в России Махамат Паба Сале заявил, что африканская республика заинтересована в покупке российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Дмитрий Зубарев