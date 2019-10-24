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24.10.2019
Военно-промышленный курьер

Су-57 отложили на потом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Контрактные ожидания от продолжающихся переговоров между Россией и Турцией по тематике военной авиатехники преждевременны, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"По авиационной тематике ныне переговоры конкретные не ведутся, проводятся консультации на этот счёт", - сказал Шугаев.

По мнению руководителя ФСВТС, реалистичнее вести разговор о возможной покупке Турцией на первом этапе многоцелевых истребителей Су-35. "Су-57 может быть вторым этапом", - добавил Шугаев.

Как сообщало EADaily, Россия и Турция ведут переговоры о поставках новейших перспективных вооружений, заявил Владимир Путин  в ходе пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с турецким и иранским коллегами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани по Сирии. Глава российского государства напомнил тогда, что Москва и Анкара подписали контракт о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. В целом Путин назвал сотрудничество России и Турции в военно-технической сфере успешным.

После закупки ЗРК С-400 военно-политическое руководство Турции проявляет интерес к приобретению российских многоцелевых истребителей Су-35 или Су-57.

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2 комментария
№1
24.10.2019 03:06
Турки хотят сделать TF-X им нужны не просто самолёты, но  технологии.
0
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№2
24.10.2019 05:48
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
Никаких секретных технологий Турции никто не передаст. Технологии производства, методика разработки, фундаментальные знания им надо будет нарабатывать самим.
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