Су-57 отложили на потом

Контрактные ожидания от продолжающихся переговоров между Россией и Турцией по тематике военной авиатехники преждевременны, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"По авиационной тематике ныне переговоры конкретные не ведутся, проводятся консультации на этот счёт", - сказал Шугаев.

По мнению руководителя ФСВТС, реалистичнее вести разговор о возможной покупке Турцией на первом этапе многоцелевых истребителей Су-35. "Су-57 может быть вторым этапом", - добавил Шугаев.

Как сообщало EADaily, Россия и Турция ведут переговоры о поставках новейших перспективных вооружений, заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с турецким и иранским коллегами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани по Сирии. Глава российского государства напомнил тогда, что Москва и Анкара подписали контракт о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. В целом Путин назвал сотрудничество России и Турции в военно-технической сфере успешным.

После закупки ЗРК С-400 военно-политическое руководство Турции проявляет интерес к приобретению российских многоцелевых истребителей Су-35 или Су-57.