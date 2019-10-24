Из туристического "Союза" уберут все лишнее

Создаваемый для коммерческого полёта в 2021 году транспортный пилотируемый корабль "Союз" модифицируют, чтобы им мог управлять один космонавт.

"В 2021 году планируется коммерческий корабль: три человека, один из них будет профессиональным космонавтом", - сказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв в кулуарах Международного аэронавтического конгресса.

"В специализированной миссии у нас корабль дорабатывается для того, чтобы проще было управлять одним человеком. Доработки касаются интерфейса, чтобы одному человеку было бы удобнее", - отметил он.

Крикалев сообщил, что корабль для коммерческого полёта не входит в программу работы Международной космической станции и строится на частные средства компании Space adventures, которая продаст на нем два места космическим туристам.

Он напомнил, что России потребуется согласовать с партнёрами по МКС полет, если он будет проходить со стыковкой с Международной космической станцией. "Планируется он именно как полет на станцию. Хотя теоретически корабль может быть и для автономной миссии. Но если будет полет на станцию, то это потребует согласования с партнерами, это наша обычная процедура", - сказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам.

Роскосмос в феврале 2019 года сообщал о подписании контракта с американской компанией Space Adventure об осуществлении краткосрочных космических полётов на МКС двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле.

"Полет на борт станции состоится до конца 2021 года", - сказали тогда в Роскосмосе, сообщает Интерфакс.