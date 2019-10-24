Переделка прогулочной лодки в бронекатер ВМС Украины закончилась фиаско

Созданные Украиной малые артиллерийские бронекатера "Гюрза-М" никак не могут покинуть реки и Азовское море.

Заместитель начальника штаба военно-морских сил Украины по евроинтеграции, капитан первого ранга Андрей Рыженко посетовал на неудовлетворительные боевые характеристики, из-за которых катера не могут даже направиться в Черное море.

Издание "Думская" сообщает, что катер "Гюрза-М" при трехбалльном волнении на море уже не способен выполнять задачи. Рыженко также отметил, что бронирование катера не поможет ему в условиях морского боя.

"Ошибка была в том, что из полицейского речного катера пытались сделать боевой морской", - пояснил замначальника штаба ВМС Украины.

РЕН ТВ отмечает, что сейчас в состав ВМС Украины входят шесть легких бронекатеров "Гюрза-М", который были построены заводом "Кузница на Рыбальском".