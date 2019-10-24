Войти
24.10.2019
Российская газета

Пентагон объяснил имитацию бомбардировки Крыма

358
0
0
Бомбардировщик Boeing B-52H
Бомбардировщик Boeing B-52H.
Источник изображения: militaryparitet.com

Командование вооруженными силами США в Европе подтвердило факт полетов стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США в минувшую субботу в акватории Черного моря и объяснило причины имитации атаки Крыма.

По версии американских военных, полет выполнялся для проверки "интеграции и взаимодействия с европейскими союзниками и партнерами".

Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar, пара стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress взлетела с авиабазы Фэрфорд (Великобритания), подлетели к Крыму, где сымитировали бомбардировку. В целом полет длился 12 часов, и во время него прошла совместная тренировка с военными Румынии, Украины и Грузии.

Стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress выпускались с 1952-го по 1962 год и опасны прежде всего тем, что способны доставить две термоядерные бомбы большой мощности. 10 октября США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании четыре таких самолета.


Илья Изотов (Симферополь)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Грузия
Румыния
США
Украина
Продукция
B-52
Компании
Boeing
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
24.10.2019
Имитация атаки: американские B-52 налетели на Крым
24.10.2019
В Госдуме отреагировали на имитацию бомбардировки Крыма ВВС США
15.04.2019
"Вызывает беспокойство": дрон провел разведку у границ России
18.03.2019
Бомбардировщик США у границ РФ: над Балтикой засекли B-52
20.06.2014
Дипломатия истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.10 08:11
  • 42
Машиностроение на грани исчезновения
  • 24.10 06:52
  • 3
После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал
  • 24.10 05:48
  • 2
Су-57 отложили на потом
  • 24.10 00:15
  • 1
Эритрея высказала заинтересованность в приобретении в России ракетных катеров, вертолетов и стрелкового оружия
  • 23.10 23:59
  • 14
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 23.10 23:53
  • 13
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 23.10 21:37
  • 71
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 23.10 20:58
  • 11
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 23.10 20:32
  • 8
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 23.10 19:56
  • 4
Главное – это диверсификация
  • 23.10 18:28
  • 15
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 23.10 17:53
  • 2
Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
  • 23.10 17:51
  • 45
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 23.10 17:21
  • 9
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 23.10 17:05
  • 9
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км