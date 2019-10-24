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24.10.2019
Интерфакс-АВН

Парламентарии США утвердили законопроект о мерах поддержки Грузии - грузинский МИД

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Грузино-американские военные учения в Грузии
Грузино-американские военные учения в Грузии.
Источник изображения: © AP Photo, Shakh Aivazov

Тбилиси. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Палата представителей США единогласно утвердила законопроект о поддержке Грузии, касающийся двустороннего сотрудничества в сфере обороны, безопасности и торговли, говорится в сообщении грузинского МИД.

"В документе особое внимание уделяется сотрудничеству между США и Грузией в области обороны и безопасности, укреплению обороноспособности Грузии. В нем также содержится призыв к торговому представителю США предпринять эффективные шаги с точки зрения осуществления переговоров для оформления соглашения о свободной торговле между Грузией и США", - отмечается в сообщении.

Со своей стороны вице-спикер грузинского парламента Тамара Чугошвили заявил журналистам, что в принятом законопроекте выражена однозначная поддержка США суверенитета и территориальной целостности Грузии.

"Очень важно для нас, что в документе содержится призыв к соответствующим структурам разработать пятилетнюю стратегию США в отношении Грузии", - добавила Чугошвили.

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Грузия
США
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