Парламентарии США утвердили законопроект о мерах поддержки Грузии - грузинский МИД

Тбилиси. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Палата представителей США единогласно утвердила законопроект о поддержке Грузии, касающийся двустороннего сотрудничества в сфере обороны, безопасности и торговли, говорится в сообщении грузинского МИД.

"В документе особое внимание уделяется сотрудничеству между США и Грузией в области обороны и безопасности, укреплению обороноспособности Грузии. В нем также содержится призыв к торговому представителю США предпринять эффективные шаги с точки зрения осуществления переговоров для оформления соглашения о свободной торговле между Грузией и США", - отмечается в сообщении.

Со своей стороны вице-спикер грузинского парламента Тамара Чугошвили заявил журналистам, что в принятом законопроекте выражена однозначная поддержка США суверенитета и территориальной целостности Грузии.

"Очень важно для нас, что в документе содержится призыв к соответствующим структурам разработать пятилетнюю стратегию США в отношении Грузии", - добавила Чугошвили.