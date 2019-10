В Россию будут поставлены десять китайских самолетов Y-5B (копии Ан-2)

Оригинал взят у коллеги dambiev в Сообщается о поставке в Россию десяти китайских самолетов Y5B (копии советского самолета Ан-2)

Модернизированный легкий многоцелевой самолет Y-5BG на наземной экспозиции Китайской международной выставки авиации общего назначения 2019. Шицзячжуан. Провинция Хэбэй. Октябрь 2019 года

Как сообщает китайская газета Шицзячжуан Дэйли на прошедшей в китайской провинции Хэбэй в середине октября 2019 года международной выставке авиации общего назначения - 2019 подписано предварительное соглашение между ПАО Туполев и AVIC Tongfei North China Aircraft Industry Company, Ltd. (до 2012 года - завод Shijiazhuang Aircraft Industry Co., Ltd.) о поставке неназванному оператору из Уральского региона Российской Федерации десяти легких многоцелевых самолетов Y5B (возможно, модернизированного Y-5BG), который является лицензионной копией советского самолета Ан-2.

В мае 1970 года производство лицензионных копий советского самолета Ан-2 передали Шицзячжуанскому авиазаводу (до 2012 года SAMC - Shijiazhuang Aircraft Manufacturing Corporation - Шицзячжуанская авиационно-производственная корпорация, ныне компания AVIC Tongfei North China Aircraft Industry Company, Ltd). К 1996 году на предприятии было построено 1000 самолетов Y5.

Теперь дословный перевод статьи "Россия купила китайский самолет Y-5B для замены своего российского оригинала", опубликованной в газете Шицзячжуан Дэйли

Во время Китайской международной выставки авиации общего назначения 2019 российское ПАО Туполев в интересах эксплуатанта авиационной отрасли России из Уральского региона провел плодотворные переговоры о закупке самолетов Y5B и достиг предварительного соглашения поставке 10 самолетов данного типа.

ПАО Туполев - известное в России авиационное проектно-конструкторское предприятие, многократно участвовавшее в авиасалоне в Шицзячжуане в качестве экспонента.

Россияне планируют использовать самолет Y5B в интересах сельского и лесного хозяйства и предотвращения лесных пожаров. В ходе переговоров было предложено приобрести 10 самолетов Y5B, которые планируется поставить в Россию двумя партиями. Взаимосвязь между самолетом Y5B и российским самолетом Ан-2 имеет давнюю историю.

Y5B является наиболее идеальной альтернативной заменой для советского самолета Ан-2, самолеты серии Y5B пользуются популярностью у зарубежных пользователей, включая Россию и Центральную Азию.

Авиационная промышленность Tongfei North China имеет единственную глобальную производственную линию серии Y5B, которая способна удовлетворить потребности пользователя в доставке, обучении, поставке запасных частей и поддержке. Соответствующее лицо, отвечающее за авиационную отрасль Tongfei North China Company, заявило, что это сотрудничество является хорошим началом и новой попыткой независимого экспорта гражданской авиатехники компании. Компания будет тесно сотрудничать с Россией в целях содействия сотрудничеству и внедрению, и станет образцом для сотрудничества в области поставок гражданских самолетов Y5B за рубеж, распространения и развития рынка зарубежных пользователей в регионе СНГ.

Как ранее сообщали коллеги bmpd , модернизированный вариант Y-5, получивший обозначение Y-5BG, оснащается американским турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN мощностью 1100 л.с. (аналогично последней российской модернизации Ан-2 под обозначением ТВС-2МС) и комплексом цифровой авионики Garmin G600TXI.

Разработка Y-5BG была осуществлена под эгидой китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC входящей в ее состав компанией AVIC Tongfei North China Aircraft Industry Company, Ltd. (до 2012 года - завод Shijiazhuang Aircraft Industry Co., Ltd., осуществлявший серийное производство самолетов Y-5) совместно с пекинской компанией VCOM Technologies Limited. 6 ноября 2018 года компания Honeywell подписала с VCOM Technologies контракт на поставку последней 11 двигателей TPE331-12UAN для проведения ремоторизации в вариант Y-5BG первой партии самолетов Y-5B.