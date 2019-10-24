В Северодвинске начаты испытания пускового стола для ракет "Ангара" для космодрома "Восточный"

Как сообщила 18 октября 2019 года пресс-служба администрации Северодвинска (Архангельская область), глава города Северодвинска Игорь Скубенко, его заместитель по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков и специалисты управления экономики администрации Северодвинска встретились с руководством АО "Промышленные технологии".

Производственно-монтажное предприятие имеет ключевые компетенции в области машиностроения, металлообработки и монтажных работ. Оно существует с 2001 года, за это время зарекомендовало себя как на российском рынке, так и за рубежом. Российскими заказчиками предприятия являются Министерство обороны Российскйо Федерации, федеральное космическое агентство, РЖД, ОСК. Имеет более 18 тысяч квадратных метров производственных площадей, пять цехов, три испытательные площадки.

Сейчас АО "Промышленные технологии" участвует в создании стартового ракетного комплекса "Ангара" на космодроме "Восточный". На данный момент предприятие изготовило пусковой стол, который проходит заводские испытания. На них приехали специалисты заказчика - ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры".

Изготовленный АО "Промышленные технологии" (Северодвинск) пусковой стол стартового ракетного комплекса "Ангара"для космодрома "Восточный". Северодвинск, 18.10.2019 (с) пресс-служба администрации Северодвинска

- Пусковой стол - это первое изделие проекта. После завершения достаточно объёмного цикла испытаний он Северным морским путём пойдёт на космодром "Восточный". Все работы были выполнены нашей компанией в связке с оборонными предприятиями города. В рамках этого же проекта мы изготавливаем комплект ферм массой 425 тонн, который предназначен для удержания ракетно-космического носителя на пусковом столе при воздействии на него ветровых нагрузок. Кроме того, будем изготавливать транспортно-установочный агрегат. Подобные изделия ранее мы поставляли на космодром "Плесецк", - рассказал генеральный директор АО "Промышленные технологии" Леонид Лозенко.

Гостям показали презентацию, провели по цехам предприятия. После, в неформальной беседе, обсудили возможность участия компании в заказах гражданского характера. К слову, в 2010 году АО "Промышленные технологии" выступали подрядчиком по установке в городе лифтового оборудования.

- Предприятие произвело впечатление. Считаю, что оно должно быть в пуле тех основных предприятий, с которыми мы должны взаимодействовать постоянно. Диалог состоялся, выявили моменты, которые можем обсуждать в дальнейшем с точки зрения поддержки предпринимателей. Есть ряд федеральных инициатив, которые могут позволить через нас, через областное правительство внедрять определённые вещи в производство, в частности, цифровизацию. Это в условиях Крайнего Севера позволит сократить некоторые издержки, повысить производительность труда и результаты. Мы это также затронули в обсуждении, - сказал в пресс-подходе Игорь Скубенко.

Он отметил, что готов состоять в диалоге с руководством "Промышленных технологий" и транслировать ту информацию, которая может быть полезна для развития предприятия.

- Считаю ценными такие встречи с властью, ведь находимся на территории одного города и нам необходимо взаимодействовать. Есть моменты, по которым можем сотрудничать уже сейчас, заинтересованы продолжать конструктивный диалог, - добавил к сказанному Леонид Лозенко.

Видео (с) ГТРК "Поморье":