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24.10.2019
Газета.ru

"Это атака на Украину": "Азов" обвинил конгресс США

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"Азов" ответил на призыв конгресса США признать бойцов полка террористами

Украинский националистский полк "Азов" назвал атакой на суверенитет и государственную безопасность Украины требование американских конгрессменов признать их подразделение террористической организацией. Эксперты указывают, что действия полка - вызов президенту Украины Владимиру Зеленскому и показатель наличия у него политической воли.

Ходатайство 40 членов конгресса США к Госдепартаменту с требованием признать украинский добровольческий полк "Азов" террористической организацией является информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность - говорится в официальном сообщении подразделения Национальной гвардии Украины.

В комментарии полка сказано, что он обладает одним из самых боеспособных составов и пользуется уважением миллионов украинцев, в том числе и тех, кто сейчас живет за пределами своей родины.

"Именно "Азов" в 2014 году освободил Мариуполь, в 2015 году совершил успешное Павлополь-Широкинское наступление. С начала этого года до сентября бойцы "Азова" несли службу на передовой ООС в районе Светлодарской дуги, где блестяще выполнили не одну боевую операцию и нанесли врагу бесчисленное количество невосполнимых потерь", - уверяют в полку.

Исходя из этого, в "Азове" заявили, что палата представителей США таким образом пытается признать террористами не только их полк, но и всех других участников боев в Донбассе со стороны Украины. Также, украинские военные указали, что непричастны к террористическим атакам на мечети в районе Крайстчерч в Новой Зеландии.

"Азов", в свою очередь, сегодня продолжает восстанавливать боеспособность после проведения последних восьми месяцев на "нуле" и готовится к выполнению новых боевых задач", - резюмировали в полку.

Об обращении конгрессменов во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом в американское внешнеполитическое ведомство стало известно тремя днями ранее.

Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке исполнительный вице-президент международной организации Украинский еврейский комитет Эдуард Долинский. По его словам, если обращение конгрессменов будет удовлетворено, то украинскую националистическую партию "Национальный корпус" также признают незаконной.

"Азов" был сформирован из добровольцев в мае 2014 года в Мариуполе в качестве батальона Патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины. Спустя полгода подразделение было развернуто в полк.

Основу подразделения составили представители расистских и неонацистских организаций "Социал-Национальная Ассамблея" и "Патриот Украины", возглавляемых Андреем Билецким, активисты "Автомайдана" и различных сотен Самообороны Майдана.

В дальнейшем в подразделение влились представители ультрас футбольных клубов "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк), члены партии "Братство" (признана экстремистской, ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена) Дмитрия Корчинского, активисты ОУН (также признана экстремистской и запрещена в РФ) и члены Казацкого стрелкового братства.

Стоит упомянуть также и о символике подразделения - на шевроне полка в верхней его части находится монограмма, которую Билецкий объясняет как наложенные друг на друга украинские буквы в "историческом начертании" "I" (укр. Ідея) и "N" (укр. Nації). При этом логотип явно напоминает символику гитлеровских войск больше, чем какую-либо другую.

Политический аналитик Владимир Соловейчик указал, что по всем критериям "Азов", вдохновляемый неонацистской бандеровской идеологией, "вполне можно считать сборищем не только палачей и душегубов - украинских националистов, но и сборищем террористов", передает ФАН.

В середине нынешнего месяца националисты из "Азова" выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: он должен расторгнуть договор о соблюдении "формулы Штайнмайера" через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам - вплоть до свержения главы государства.

"Азов" назвал подписание данного документам Киевом капитуляцией и потребовали, чтобы все войска оставались у линии соприкосновения в Донбассе и никуда не отходили. Иначе - пригрозили националисты - они сами выйдут на передовую и будут воевать с бойцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, выступающие требуют отказа от проведения выборов в Донбассе, но они, согласно украинской позиции, невозможны, если не будут разведены войска. Также протестующие хотят, чтобы власти страны не предоставляли особый статус ДНР и ЛНР, передает НСН.

По словам Билецкого, участники марша "Нет капитуляции" найдут варианты гражданского сопротивления, которое пройдет по всей стране, а также смогут заставить киевские власти делать то, "что требует делать украинская нация".

Кстати, одним из организаторов массовой акции протеста националистов в Киеве стала партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". При этом сам украинский политик не принимал в ней участие, так как уехал в Лондон.

"Действия Билецкого и радикалов - абсолютный вызов Зеленскому и той власти, которая сейчас пришла на президентских и парламентский выборах. Самая главная характеристика власти - ее политическая воля. В зависимости от этого нужно ответить на вопрос, стоит ли вести с такой властью переговоры", - заявил в этой связи представитель политической рабочей группы от ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник.

В январе нынешнего года глава "Национального корпуса" и командир "Азова" Андрей Билецкий заявил, что среди жителей Краснодарского края наблюдается "довольно высокий уровень национального украинского сознания", и Кубань вместе с Кавказом должны стать украинскими.


Рафаэль Фахрутдинов

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Страны
Новая Зеландия
Россия
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Украина
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