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24.10.2019
Известия.ru

США не обращались к странам для размещения ракет средней дальности

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ron Sachs

Соединенные Штаты не принимали решений о развертывании ракет средней дальности и не обращались к другим странам по данному поводу. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер.

По его словам, любые решения будут приниматься в тесных консультациях с американским военным командованием, а также союзниками и партнерами.

Ранее, 22 октября, сообщалось, что Вашингтон начал консультации с японской стороной о развертывании новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Российское военное ведомство опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года.

ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США, а уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
9М729
Проекты
РСМД
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