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24.10.2019
Известия.ru

Россия начала разработку специального корабля для космических туристов

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Источник изображения: Фото: roscosmos.ru

Корабль "Союз" для полета туристов на Международную космическую станцию (МКС) будет доработан таким образом, чтобы им мог управлять только один профессиональный космонавт, а не экипаж из командира и двух бортинженеров. Об этом рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев в среду, 23 октября.

По его словам, в специализированной миссии корабль дорабатывается для того, чтобы проще было управлять одним человеком, некоторые режимы не будут дублированы. Также будет доработан интерфейс, чтобы одному человеку было удобнее, пишет "РИА Новости".

Крикалев отметил, что командиром корабля станет опытный космонавт, но пока нет контактов с теми, кто на нем полетит. Кроме того, директор отметил, что "Союз" может быть адаптирован для полета без стыковки к МКС.

22 октября владелец разработчика — компании Laros Олег Ларионов сообщил, что первую возвращаемую, как у SpaceX, российскую многоразовую ракету-носитель планируют запустить в 2020 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
SpaceX
Роскосмос
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
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