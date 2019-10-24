"Точно в бычий глаз": в Индии охарактеризовали новое испытание ракет БраМос

В Индии в течение двух дней проходили очередные испытания ракет "БраМос" наземного базирования. Тестовые пуски осуществлялись на острове Трак, который входит в группу Андаманских и Никобарских островов. Испытания проводились 21 и 22 октября и были признаны успешными.

Источник изображения: topwar.ru

Индийские СМИ, характеризуя испытания ракет BrahMos, заявляют о "высочайшей точности поражения целей". Индийское издание Financial Express использует термин "точно в бычий глаз" (bull’s eye accuracy). Этот термин обычно применяется в ряде видов спорта, которые связаны со стрельбой. Он в англоязычном варианте означает центр мишени. В общепринятом у нас выражении – это "попадание в яблочко".

Отмечается, что ракеты BrahMos поразили цели на расстоянии свыше 300 км. При этом время развёртывания ракет было сведено к минимуму. О точных показателях развёртывания по времени пока не сообщается.

В Индии открыто заявляют о том, что ведут разработки ракеты "БраМос" с дальностью до 800 км. Эти ракеты ещё совсем недавно могли бы попадать под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но, во-первых, Индия никогда не была участником этого договора, во-вторых, ДРСМД с недавних пор по решению Вашингтона фактически прекратил своё существование. Дональд Трамп решил из соглашения выйти. Собираются ли США в ближайшее время подписывать новый договор с большим числом участников, включая Индию и Китай, пока не сообщается.