Китайский луноход "Юйту-2" продолжил исследование обратной стороны Луны

Луноход продолжит астрономические измерения и изучение окружающего ландшафта

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Китайский луноход "Юйту-2" возобновил работу по изучению обратной стороны естественного спутника Земли. Об этом сообщил в среду Центр по исследованию Луны и космическим программам (CLEP) Национального космического управления КНР.

Как отмечается на официальной странице организации в социальной сети WeChat, аппарат вышел из спящего режима во вторник в 11:45 по пекинскому времени (06:45 мск), а менее чем через сутки (среда, 00:11 мск) активизировался автоматический посадочный модуль "Чанъэ-4". В течение ближайшего, 11-го по счету за текущий год, лунного дня, который длится две земные недели, луноход продолжит астрономические измерения и изучение окружающего ландшафта. Среди поставленных перед ним задач - анализ структуры грунта на наличие полезных ископаемых, замер уровня нейтронной радиации, излучаемой звездами.

"В дальнейшем с Земли сотрудники центра продолжат работать в режиме повышенной секретности, как и запланировано, - говорится в сообщении CLEP. - Их задача - добиться, чтобы луноход проехал как можно дальше и добыл максимально возможное количество исследовательских данных".

Организаторы проекта подчеркнули, что Китай продолжит целеустремленно раскрывать тайны обратной стороны Луны. "КНР внесет свой вклад для того, чтобы наука об естественном спутнике Земли продолжала стабильно развиваться. Мы будем использовать свои знания, потенциал соответствующих проектов, силу Китая", - сообщили они.

По данным центра, за время нахождения на Луне "Юйту-2" преодолел порядка 289 м.

Китайский проект по освоению Луны

8 декабря 2018 года с космодрома Сичан на юго-западе Китая был запущен космический аппарат "Чанъэ-4", который 3 января прилунился в бассейне Эйткена. Диаметр этого гигантского кратера на лунном Южном полюсе составляет порядка 2,5 тыс. км, в глубину он достигает около 13 км. Мягкая посадка на обратной стороне Луны была совершена впервые в истории человечества и считается важным шагом в исследовании космоса.

Благодаря современной аппаратуре модуля появились первые в мире панорамные снимки "тыльной части" лунной поверхности, полученные с близкого расстояния. При помощи "Чанъэ-4" в специальных капсулах туда были доставлены биологические образцы, которые используются для экспериментов. Это семена хлопка, рапса, картофеля, личинки плодовой мухи, дрожжевые грибки.

Модуль поддерживает связь с Землей при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо", находящегося на гало-орбите в точке Лагранжа L2 и способного постоянно сохранять устойчивую позицию как относительно Солнца, так и нашей планеты.