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24.10.2019
Известия.ru

Российские и белорусские десантники высадились под Брестом в ходе учений

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

В рамках совместных российско-белорусских военных учений под Брестом проведено десантирование техники и личного состава. Об этом сообщил заместитель руководителя учений по воздушно-десантной подготовке с российской стороны гвардии полковник Сергей Серпухов в среду, 23 октября.


По его словам, из двух самолетов Ил-76МД было десантировано около 100 человек, а также шесть единиц военной техники, в том числе три БТР-Д, 122-мм гаубица Д-30, автомобиль УАЗ-3151 и платформа с боеприпасами, передает РЕН ТВ.

Серпухов уточнил, что военнослужащим была поставлена задача после десантирования выдвинуться на указанный рубеж и блокировать подразделения условного противника в городе.

Он отметил, что учения прошли в штатном режиме.

Ранее, 14 октября, сообщалось, что военнослужащие 58-й армии Южного военного округа в Дагестане и Северной Осетии были подняты по тревоге для проведения учения.

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