На Дальнем Востоке авиация нанесла ракетно-бомбовые удары

На Дальнем Востоке летчики Восточного военного округа провели учение по уничтожению условного противника, используя неуправляемые ракеты, авиабомбы и пушечное вооружение боевых машин.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ВВО, тренировка проходила на трех полигонах в Хабаровском крае и Приморье. К ней привлекались экипажи четырех авиационных полков округа, всего - более 30 самолетов и вертолетов.

Истребители Су-35с, Су-30см, Су-30м2 уничтожали и блокировали аэродромы вместе с системами противовоздушной обороны "неприятеля". Воздушный бой с самолетами противника вели истребители-перехватчики МиГ-31. Им помогали вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ка-52 "Аллигатор", которые не давали разрозненным группам "противника" выйти из-под удара.

Штурмовики Су-25СМ "Грач" наносили ракетно-бомбовый удар по наземным целям - подземным бункерам, складам с оружием, парку боевых машин условного врага.

Юлия Гарднер