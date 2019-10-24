Войти
24.10.2019
ТАСС

Boeing рассчитывает осуществить пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года

356
0
0
Американский космический корабль Starliner
Американский космический корабль Starliner.
Источник изображения: Изображение: NASA

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет к Международной космической станции (МКС) американского корабля Starliner (CST-100) производства компании в первой половине 2020 года. Об этом сообщил во вторник старший вице-президент подразделения космических и военных разработок Boeing Джим Чилтон, выступая на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.

"Что касается графика пилотируемых полетов, то полет без экипажа и с экипажем - это то, как мы сертифицируем систему, чтобы она могла использоваться", - сказал он. "Я думаю, что это произойдет в первой половине следующего года", - подчеркнул Чилтон.

Он уточнил, что не называет конкретных дат, поскольку создателям корабля предстоит решить непростые технические задачи. "Это инженерная проблема, над решением которой мы усиленно работаем", - отметил вице-президент Boeing. "Мы проведем испытания системы аварийного спасения корабля и предварительные летные испытания, а затем примем решение", - добавил Чилтон.

В свою очередь астронавт Крис Фергюсон, который должен войти в состав экипажа корабля Starliner при полете на МКС, также уточнил детали графика. "Менее чем через две недели у нас запланировано испытание системы аварийного спасения корабля, это демонстрационный тест, показывающий, как космический корабль может быстро отделиться от ракеты на безопасную дистанцию", - сказал он.

"Вскоре после этого, где-то 17 декабря, мы собираемся провести запуск корабля без экипажа, - сообщил Фергюсон. - Он пристыкуется к МКС, останется там в течение примерно недели, а затем вернется обратно".

Ожидания НАСА

В понедельник директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн, отвечая на пресс-конференции на вопрос корр. ТАСС, сообщил, что рассчитывает на возобновление пилотируемых полетов к МКС на космических кораблях американского производства в первой половине 2020 года, однако пока тоже не ставит конкретных сроков из-за необходимости проведения большого количества испытаний.

О пилотируемых полетах

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". В настоящее время несколько американских компаний разрабатывают для НАСА новые космические корабли для пилотируемых полетов.

Корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner. На орбиту Starliner выведет американская ракета-носитель Atlas V.

Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon - модификация грузового Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. Он создан компанией Space X предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками. В космос корабль будет выводить ракета Falcon-9 производства Space X.

Начало пилотируемых полетов американских космических кораблей неоднократно откладывалось.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
NASA
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
Falcon РН
МКС
Похожие новости
17.10.2019
Роскосмос готов обсудить доставку астронавтов NASA на МКС на российских кораблях
14.10.2019
NASA рассчитывает продолжить сотрудничество с Роскосмосом для доставки астронавтов на МКС
04.10.2019
Рогозин: NASA потребуются полеты на кораблях России из-за сдвига испытаний Crew Dragon
20.03.2017
Разбор полетов
18.01.2016
Пентагон ловит космических частников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.10 08:11
  • 42
Машиностроение на грани исчезновения
  • 24.10 06:52
  • 3
После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал
  • 24.10 05:48
  • 2
Су-57 отложили на потом
  • 24.10 00:15
  • 1
Эритрея высказала заинтересованность в приобретении в России ракетных катеров, вертолетов и стрелкового оружия
  • 23.10 23:59
  • 14
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 23.10 23:53
  • 13
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 23.10 21:37
  • 71
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 23.10 20:58
  • 11
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 23.10 20:32
  • 8
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 23.10 19:56
  • 4
Главное – это диверсификация
  • 23.10 18:28
  • 15
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 23.10 17:53
  • 2
Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
  • 23.10 17:51
  • 45
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 23.10 17:21
  • 9
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 23.10 17:05
  • 9
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км