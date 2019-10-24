Крейсер "Маршал Устинов" вышел из Средиземноморья в Атлантику
Маршал Устинов.
Источник изображения: Фото с сайта Минобороны РФ
Лондон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер Северного флота (СФ) "Маршал Устинов" во вторник, пройдя пролив Гибралтар, вышел из Средиземного моря в Атлантику, сообщили британские СМИ.
По данным Северного флота, на минувшей неделе экипаж крейсера "Маршал Устинов", выполнявшего с 22 августа задачи дальнего похода в Средиземном море, совершил деловой заход в порт Лимасол (Республика Кипр).
В сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс" отмечалось, что в целом в рамках похода североморцы провели ряд учений и посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр.
По данным российских военных, в Лимасол также заходили суда обеспечения танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406.
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