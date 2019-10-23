Белоруссия подготовит план по реагированию на размещение военных США в Литве

Минск. 22 октября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятия по адекватному реагированию на размещение в Литве у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США, заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.

"В любой стране прорабатываются ответные меры, и глава государства поставил задачу Госсекретариату и Министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт (размещении военного контингента США - ИФ). Такие предложения будут отработаны и доложены президенту в начале следующей недели", - сказал Зась, которого цитирует госагентство БелТА.

По словам госсекретаря Совбеза, в Литву уже прибывают подразделения американской бронетанковой дивизии. При этом местом дислокации выбран полигон Пабраде буквально в 15 км от границы с Беларусью.

"Это один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы. До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются. Прежде всего, прибыли танковые подразделения", - сказал он, добавив, что в этой ситуации нельзя быть просто наблюдателем.

При этом Зась подчеркнул, что эти действия предпринимаются на фоне растущей напряженности в регионе и мире, что влияет и на состояние безопасности. "Нам это не надо. Нужна ли Литве такая дополнительная напряженность между нашими дружественными народами, пусть они сами принимают решение", - сказал он.

По словам госсекретаря, то же самое касается и вопроса озабоченности белорусской стороны по поводу готовящихся масштабных учений НАТО Defender Europe, которые планируется провести весной 2020 года.

"Реакция Президента Беларуси на эти учения не какая-то особенная. Она ровная и адекватная тем событиям, которые намечаются в следующем году. Это одни из самых крупных учений за последние 25 лет. В них примут участие порядка 40 тыс. военнослужащих из 18 стран - членов НАТО. И притом около половины этих военнослужащих - из США", - продолжил Зась.

По его словам, особенностью учений является то, что широко планируется отработать вопросы переброски войск с территории США на европейский континент. "Разными способами: морским, воздушным транспортом - с использованием морских портов европейских государств, аэродромов. И сухопутным способом с тех баз, которые созданы в Европе", - пояснил Станислав Зась.

"Важно понимать, на каком фоне проводятся эти учения. Все мы являемся свидетелями нарастания противостояния между центрами силы. К сожалению, происходит практика возврата к политике милитаризации, гонки вооружений. Военные расходы у всех наших соседей в последние годы растут. Мало того, что они больше, чем в Беларуси и в денежных единицах, и в процентах от ВВП, но они растут. То есть налицо милитаризация этого региона. Вот в такой ситуации планируется проводить учения", - резюмировал Зась.

В конце сентября Минобороны Литвы сообщило о развертывании танкового батальона армии США у границы с Беларуси. По данным Минобороны Литвы, в составе батальона прибывают порядка 500 военнослужащих США, а также тяжелая техника - 30 танков "Абрамс", 25 боевых машин пехоты "Брэдли", 70 колесных транспортных средств. Планируется, что американский батальон будет развернут в Литве к весне 2020г.

Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") будут проходить с апреля по май 2020 года. Эти масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут весной 2020 года на территории 10 европейских стран, в том числе, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.

Президент Беларуси ранее выражал обеспокоенность предстоящими масштабными учениями НАТО в Польше. Он также заявлял, что ему вместе с президентом России Владимиром Путиным нужно будет решить, как обезопасить себя во время их проведения.