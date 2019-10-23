Тральщик "Анатолий Шлемов" планируют спустить на воду в Петербурге весной 2021 года

Гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо уточнил, что сдача корабля запланирована на конец 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Средне-Невский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует весной 2021 года спустить на воду седьмой противоминный корабль проекта 12700 "Анатолий Шлемов" для ВМФ РФ. Об этом ТАСС во вторник сообщил гендиректор завода Владимир Середохо.

"Сдача у нас его в конце 2021 года. Если нас не подведут поставщики, мы должны будем спускать его на воду в апреле-мае 2021 года", - сказал Середохо, отвечая на соответствующий вопрос.

Корабль "Анатолий Шлемов" стал седьмым судном этого проекта, которое строится на Средне-Невском судостроительном заводе. "Наша задача выйти на сдачу двух кораблей в год. По возможностям можем и три корабля в год. Главное, чтобы были комплектующие", - отметил гендиректор.

Проект 12700 разработало Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Эти корабли противоминной обороны имеют водоизмещение около 890 т, длину - 62 м и ширину 10 м, экипаж насчитывает 44 человека.

Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. При этом корабль может не входить в опасную зону - поиск, идентификация и уничтожение опасных объектов осуществляются дистанционно. Композитный корпус обеспечивает им большую долговечность и меньший вес по сравнению с металлическими кораблями.

Планируется, что до 2030 года ВМФ получит несколько десятков кораблей проекта 12700. Сейчас в составе флота находятся два корабля этого проекта.