Войти
23.10.2019
ТАСС

Тральщик "Анатолий Шлемов" планируют спустить на воду в Петербурге весной 2021 года

507
0
0
Церемония закладки тральщика "Анатолий Шлемов".
Церемония закладки тральщика "Анатолий Шлемов".
Источник изображения: iz.ru

Гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо уточнил, что сдача корабля запланирована на конец 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Средне-Невский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует весной 2021 года спустить на воду седьмой противоминный корабль проекта 12700 "Анатолий Шлемов" для ВМФ РФ. Об этом ТАСС во вторник сообщил гендиректор завода Владимир Середохо.

"Сдача у нас его в конце 2021 года. Если нас не подведут поставщики, мы должны будем спускать его на воду в апреле-мае 2021 года", - сказал Середохо, отвечая на соответствующий вопрос.

Корабль "Анатолий Шлемов" стал седьмым судном этого проекта, которое строится на Средне-Невском судостроительном заводе. "Наша задача выйти на сдачу двух кораблей в год. По возможностям можем и три корабля в год. Главное, чтобы были комплектующие", - отметил гендиректор.

Проект 12700 разработало Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Эти корабли противоминной обороны имеют водоизмещение около 890 т, длину - 62 м и ширину 10 м, экипаж насчитывает 44 человека.

Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. При этом корабль может не входить в опасную зону - поиск, идентификация и уничтожение опасных объектов осуществляются дистанционно. Композитный корпус обеспечивает им большую долговечность и меньший вес по сравнению с металлическими кораблями.

Планируется, что до 2030 года ВМФ получит несколько десятков кораблей проекта 12700. Сейчас в составе флота находятся два корабля этого проекта.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
пр. 12700
Похожие новости
16.10.2019
Корабль ПМО "Владимир Емельянов" совершил переход из Петербурга в Балтийск для завершения программы испытаний
03.06.2019
В Санкт-Петербурге спущен на воду корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов"
26.04.2018
Корабль противоминной обороны "Иван Антонов" спустили на воду в Петербурге
23.09.2016
Корабль противоминной обороны "Александр Обухов" приступил к испытаниям
04.05.2016
Тральщик "Александр Обухов" наконец вышел на заводские ходовые испытания
09.12.2015
Тральщик "Александр Обухов" передан на заводские ходовые испытания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.10 15:03
  • 22
Машиностроение на грани исчезновения
  • 23.10 14:29
  • 15
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 23.10 14:26
  • 7
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 23.10 13:13
  • 7
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 23.10 13:11
  • 41
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 23.10 12:44
  • 4
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 23.10 12:09
  • 1
Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
  • 23.10 11:43
  • 1
После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал
  • 23.10 10:53
  • 1
Выставка ADEX-2019: экспозиция. Часть 1
  • 23.10 10:51
  • 1
Росгвардеец погиб на экзамене: чего стоит краповый берет
  • 23.10 10:30
  • 1
NBCNews (США): Пентагон готовит план полного вывода войск из Афганистана
  • 23.10 10:20
  • 1
Наш гидромотор был гораздо лучше, чем у "Леопарда" или "Абрамса"
  • 23.10 10:14
  • 1
Система выжигания: в армии создадут батальоны тяжёлых огнемётов
  • 23.10 09:51
  • 3
США испытывают крайне опасное для России подводное новшество
  • 23.10 09:01
  • 8
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию