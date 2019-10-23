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23.10.2019
Российская газета

В Сочи космонавтов научат выживать в случае ЧП при посадке

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Источник изображения: rg.ru

Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРСПО) МЧС России организовали на базе сочинского терминала "Имеретинский" подготовку покорителей космоса по выживанию при нештатном приводнении на акваторию моря.

По информации пресс-службы ЮРСПО, тренировки в Черном море космонавтов-испытателей отряда космонавтов госкорпорации "Роскосмос" они проводят вместе с инструкторами Центра подготовки им. Ю.А. Гагарина.

В ведомстве рассказали, что космонавты на практике ощущают, "как проходит ожидание спасателей внутри спускаемого аппарата корабля "Союз". Главная задача экипажа - научиться технически грамотному покиданию аппарата и выживанию на воде".

При попадании в воду космонавты (а они уже облачены в гидрокостюм "Форель") связываются страховочными канатами, чтобы волна не разметала экипаж. Затем устанавливают радиосвязь, принимают пищу, а также применяют специальные сигнальные средства обнаружения. Для обеспечения безопасности на месте занятий находятся опытные спасатели и самое современное оборудование, в том числе стационарный барокомплекс.

Как уточнили в ЮРСПО, тренировки в Сочи начались 2 сентября, а завершатся 26 октября. На первом этапе космонавты отрабатывали действия экипажа (в окрестностях Красной Поляны) пилотируемого корабля "Союз" в случае нештатной посадки спускаемого аппарата в условиях горной местности. Кроме того, на вертолетной площадке ЮРМПО был отработан подъем экипажа "корабля" как с суши, так и с водной поверхности на борт воздушного судна.

По словам замначальника ЮРПСО МЧС России по поисково-спасательной работе Юрия Фомина, в соответствии с планами "Роскосмоса" подобная подготовка космонавтов и кандидатов в российские космонавты, а также астронавтов Международной комической станции будет теперь проходить в Сочи регулярно. Это позволит обеспечить готовность экипажей к уверенным, эффективным действиям после возвращения на Землю.


Александр Ершов (Краснодарский край)

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Страны
Россия
Компании
КнААЗ Гагарина
МЧС
Роскосмос
Проекты
Союз ПКК
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