Системой распознавания лиц в Москве оснастят свыше 160 тысяч видеокамер

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая в Сеуле на пленарном заседании Международного полицейского саммита, заявил, что в Москве насчитывается около 3 тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц. "В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых сегодня превышает 160 тысяч", - сообщил министр.

Напомним, Владимир Колокольцев принял участие в этом форуме в Республике Корея, который был посвящен теме "Глобальное партнерство полиции в современных условиях". Собственно, Международный полицейский саммит и создан для организации такого партнерства среди правоохранителей 100 государств, входящих в ООН.

В отличие от Интерпола, участники которого обязаны всего лишь выдавать объявленных в международный розыск преступников, члены этой организации могут проводить совместные операции против террористов, наркоторговцев, фальшивомонетчиков и даже координировать действия миротворцев - "голубых касок". Тех же преступников, которых выдают по запросу какого-либо национального бюро Интерпола, ищут и задерживают только местные полицейские.

Глава МВД России сообщил, что анализ данных, полученных с помощью видеонаблюдения, позволяет в онлайн-режиме определять потенциально опасные места - работать на упреждение, в том числе выявлять территории с повышенной криминальной активностью.

Для этого и создаются и внедряются системы видеонаблюдения, развивая аппаратно-программные комплексы "Безопасный город". Наиболее масштабная сеть интеллектуальных видеокамер - в Москве. Именно использование российскими полицейскими технических возможностей для предотвращения преступлений и актов терроризма помогло обеспечить практически абсолютную безопасность в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Анализ данных, полученных с помощью видеонаблюдения, позволяет в онлайнрежиме определять потенциально опасные криминальные места

- У современных полицейских есть широкий спектр технологий и инструментов, о которых наши предшественники не могли даже и мечтать. Научиться использовать эти ресурсы, разрабатывать новые подходы и эффективно бороться с преступностью сегодня можно только на основе сотрудничества правоохранительных органов с применением достижений в сфере высоких технологий, - сказал глава российского полицейского ведомства.

Кстати, некоторые из этих новых технических возможностей Владимир Колокольцев увидел, посетив специализированную выставку Korea Police World Expo. Особый интерес вызвали технологии, применяемые для идентификации личности, в том числе сканеры биометрической информации и система распознавания лиц, методики контроля за дорожным движением в условиях мегаполиса и дистанционного выявления нетрезвых водителей.

В Сеуле состоялась и двусторонняя встреча Владимира Колокольцева и Генерального комиссара Национального агентства полиции Республики Корея Мин Гап Рёна.По словам российского министра, на сегодняшний день одной из серьезных опасностей стало распространение синтетических наркотиков, значительная часть которых поступает из стран Юго-Восточной Азии.

Михаил Фалалеев